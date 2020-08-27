Российские операторы отказываются от безлимитных тарифов

Сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов и опций, сообщает Газета.ру со сслыкой на «Известия».

По словам аналитиков, безлимитные тарифы невыгодны для телекоммуникационных компаний. Кроме того, сказывается падение их доходов в условиях возросшего потребления услуг за время пандемии.

Однако, по мнению экспертов, полностью безлимитные тарифы и опции компании не уберут. Но на них вырастут цены. Так, специалисты прогнозируют, что осенью россиян ждет подорожание безлимитов на 15–20%.

К слову, о выгоде. Экономист Яков Миркин заявил, что девальвацию рубля в России запустили намеренно, чтобы слабая валюта помогла сократить дефицит бюджета. По мнению эксперта, девальвация принесет бюджету два триллиона 200 миллиардов рублей. Экономист считает, что без искусственного ослабления рубля в 2020 году обойтись нельзя, так как дефицит бюджета составляет 1,5 триллиона.

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