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В Коми пенсионер почти неделю в одиночку выживал в лесу

В Коми пенсионер почти неделю в одиночку выживал в лесу

27 августа 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото: СПАС-Коми
Родные не отпускали пенсионера одного на улицу из-за проблем со здоровьем

Печорский аварийно-спасательный отряд «СПАС-Коми» Комитета ГО и ЧС успешно завершил поиски 71-летнего местного жителя, который пропал 21 августа, сообщает «Комиинформ».

Пенсионер Николай Семяшкин пропал в районе садово-огородного товарищества «Авиатор» в Печоре. Мужчина вышел собирать грибы возле дачи, с тех пор его местонахождение было неизвестно. Родные не отпускали пенсионера одного на улицу из-за проблем со здоровьем.Спасатели осмотрели 5 кв. км территории, после площадь поисков расширили. В пятницу к поискам привлекали 15 полицейских с собаками. Позже подключились 20 человек из войсковой части, волонтеры и родственники пропавшего. На выходных в предполагаемом месте пропажи работал квадрокоптер.

Сегодня утром в воздух поднялся вертолет «Комиавиатранса» с сыном пропавшего и спасателями на борту. Вертолет отправился в район дач, где на краю болота и обнаружили пенсионера. Мужчина махал руками и звал на помощь. Его осмотрели и передали врачам скорой помощи.Как выяснилось — пенсионер — бывалый охотник и ходил по тайге. Несмотря на провалы в памяти, руки и ноги помнили лес. Первые два дня мужчина не осознавал, куда шел, но понимал, что потерялся. На третий день он нашел охотничий балок, где и переночевал. Там он переоделся и пришел в себя.

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Розыск

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