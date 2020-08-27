Ученые заявили, что долгожители реже болеют COVID-19

Люди с генетической предрасположенностью к долгожительству и их потомки менее подвержены заражению COVID-19. Такие данные получили ученые Гарвардской медицинской школы совместно с коллегами из Эдинбургского университета, биотехнологической компании «Геро» и МФТИ, пишут «Известия».

- Экстремальное долголетие (способность дожить до 90 и более лет) точно имеет сильную генетическую компоненту, долгожители чаще имеют родителей и прародителей-долгожителей, — сообщил «Известиям» основатель биотехнологической компании «Геро» Петр Федичев.

По его словам, эти люди и их дети позже заболевают хроническими болезнями, чем в среднем в популяции.

- Все это позволяет думать, что те же самые генетические варианты, ответственные за предотвращение привычных возрастных болезней, могут защищать их и от опасных инфекционных заболеваний в зрелом возрасте, — указал он.

Чтобы всесторонне оценить генетическое влияние на риск COVID-19, специалисты использовали сводные статистические данные из биобанка Великобритании. Были рассмотрены 1221 положительный и 458 029 отрицательных случаев инфицирования. При помощи специальных вычислений удалось выяснить, что генетические мутации, которые приводят к долголетию, одновременно обусловливают вероятность менее тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Как подчеркнули исследователи, эти знания очень важны в популяционном масштабе, так как они позволяют выделить потенциальные группы высокого и более низкого риска смерти от коронавируса.

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