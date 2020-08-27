Новая школа в Орбите заработает с 1 сентября

Новая школа в Орбите заработает с 1 сентября27 августа 2020
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Фото администрации Сыктывкара / Школа на 1200 мест в Орбите
На свободные места будет организован дополнительный приём учащихся
Пушкинская гимназия в столице Коми начнет работу в новой школе в Орбите с 1 сентября 2020 года. О том, как проводится прием в эту школу, рассказали в городском управлении образования.
Так, школа на 1200 мест по улице Петрозаводская,4 официально будет являться зданием МАОУ «Гимназия им.А.С.Пушкина», поэтому здесь будут продолжать обучение все учащиеся 5-11-х классов гимназии.Кроме того, чтобы разгрузить близлежащие школы в микрорайоне Орбита, сюда будут переведены организованно (с учётом мнения родителей) классы из средних школ №№ 25 и 26. В настоящее время для членов родительских комитетов тех классов из этих школ, что будут переходить в здание по ул. Петрозаводской, 4, организованы ознакомительные экскурсии по школе.На свободные места будет организован дополнительный приём учащихся, при этом будут соблюдаться требования санитарно-эпидемиологического законодательства по наполняемости классов. Информация о наличии свободных мест будет отражаться на официальном сайте гимназии ежедневно, начиная с 28 августа 2020 года.
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27 августа 2020, 10:10
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