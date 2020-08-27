Российский экономист заявил о намеренной девальвации рубля

Экономист Яков Миркин заявил, что девальвацию рубля в России запустили намеренно, чтобы слабая валюта помогла сократить дефицит бюджета. Об этом сообщает «Царьград».

По мнению эксперта, девальвация принесет бюджету два триллиона 200 миллиардов рублей. Экономист считает, что без искусственного ослабления рубля в 2020 году обойтись нельзя, так как дефицит бюджета составляет 1,5 триллиона.

- Может ли курс рубля к доллару перевалить за 75? Легко. 75 — терпимо, спасает и стимулирует экономику, наши личные карманы — жертва, — объяснил эксперт.

По его мнению, если курс доллара подскочит до 80 рублей осенью, это будет уже «перебор», ведь международные резервы России растут.

Как отметил в эфире программы «Царьград. Главное», финансовый эксперт Ян Арт, Минфин не занимается развитием экономики, он выполняет лишь бухгалтерскую функцию, закрывая те или иные дыры:

- Любой Минфин - это бухгалтерия и сведение казны. Но, условно говоря, Минфин какого-нибудь графа Витте, думал о том, что будет через 10 лет. А наш Минфин и в целом правительственная политика в этой сфере, нацелена на решение задачи именно сегодня, - пояснил Арт.

Тем временем глава Центробанка Эльвира Набиуллина заверила, что регулятор не рассматривает денежных реформ. По ее словам, в России «все в порядке и с номиналами, и с набором банкнот», причин что-либо менять нет, пишет «Рамблер».

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»