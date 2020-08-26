Фото дня от сыктывкарца: загадки лесных полян

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня от сыктывкарца: загадки лесных полян26 августа 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
@serega_s93
@serega_s93
#Syktyvkar #Сыктывкар #Коми #белыегрибы #грибы #отдых #природа #nature #pg11_фотодня
#mobilephotography #macro #meizu
Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
26 августа 2020, 17:06
Комментарии 0