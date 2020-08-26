В России нашли невероятно щекастого кота (фото)

В Сети нашли кота из Санкт-Петербурга, который поражает своим внешним видом. Усатый по кличке Федор Михалыч обладает невероятно большими щеками. Пушистику уже пророчат славу в соцсетях.

Пользователи обнаружили страничку животного в Instagram. Вскоре количество подписчиков щекастого красавца стало расти как на дрожжах, а люди осыпали его лестными комментариями.

Известно, что раньше кота звали Франтиком, но, по словам владелицы Оксаны Иокерс, из-за мартовских песен его сначала прозвали «Достаевским», а затем он получил новое имя – Федор Михалыч. Питомцу семь лет, а хозяева описывает его как спокойного, сильного и уравновешенного. Котик любит ласку, внимание и, конечно, вкусно поесть.

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