Назван витамин, который подавляет рак легких

Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова обнаружили, что лекарственная форма витамина В1 — кокарбоксилаза — в высоких дозах может оказывать негативное воздействие на клетки рака легких, не затрагивая при этом здоровые, об этом со ссылкой на пресс-службу МГУ сообщает РИА Новости.

- Ученые МГУ обнаружили, что кокарбоксилаза в высоких дозах может оказывать негативное воздействие на клетки рака легкого, не затрагивая при этом здоровые. Кокарбоксилаза — фармакологическая форма витамина В1, которая широко применяется в медицине при диабете, почечной, печеночной и сердечной недостаточности и ряде других заболеваний, — говорится в сообщении.

Уточняется, что исследование проводили на клетках в условиях лаборатории. Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ) и опубликована в International Journal of Molecular Sciences.

- Новые данные о противораковом действии высоких доз кокарбоксилазы и их безопасности для нормальных клеток могут иметь медицинское применение при лечении рака легкого, особенно в комбинации с другими средствами. Теперь требуются клинические исследования такого действия кокарбоксилазы, — приводит пресс-служба слова руководителя проекта по гранту РНФ, доктора химических наук, ведущего научного сотрудника Отдела биокинетики НИИ ФХБ МГУ Виктории Буник.

Кокарбоксилаза применяется в медицине в составе комплексной терапии различных заболеваний — диабета (в том числе диабетической комы), почечной и печеночной недостаточности, нарушений сердечного ритма и многих других. Это соединение образуется из витамина В1, или тиамина. Связываясь с белками-ферментами, кокарбоксилаза влияет напрямую на углеводный обмен и опосредованно на синтез нуклеиновых кислот, белков и липидов.

Чтобы проверить свою идею, авторы провели эксперимент in vitro на клетках рака легкого человека и нормальных эпителиальных (заболевание поражает именно их) клетках обезьяны. Выяснилось, что кокарбоксилаза действует сходным образом с наиболее часто применяемым для лечения рака легких препаратом цисплатином.

Рак легкого — один из наиболее тяжело поддающихся лечению типов рака, который занимает первое место по летальности среди больных.

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