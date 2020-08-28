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Сыктывкарец играет рок-н-ролл на балалайке и зарабатывает этим на жизнь

Сыктывкарец играет рок-н-ролл на балалайке и зарабатывает этим на жизнь

28 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
vk.com/ Группа «Балалайка имени С. Налимова»
Музыкантам покорилось множество жанров

В Сыктывкаре много своеобразных музыкальных коллективов, которые не перестают удивлять жителей города. Одним из них стала группа «Балалайка». Портал PG11.ru узнал у фронтмена коллектива Владимира Политова в чем особенность их творчества.

vk.com/ Владимир Политов

Музыкант рассказывает, что коллектив «Балалайка» дал свой первый концерт в мае 2003 года. А в 2006 году ему было присвоено имя всемирно известного мастера музыкальных инструментов Семена Ивановича Налимова, из-за того, что группа выступала за сохранение традиций и пропаганду балалайки как предмета национального искусства.

В Сыктывкаре очень трудно быть музыкантом. Для творчества нет никаких условий. Государство музыку не поддерживает. Но мы не сдаемся. Да, бывает денег не хватает. Но если они бы играли для нас главную роль, то мы бы давно разбежались. Нас вместе держит патриотизм, любовь к своей культуре и традициям, - заявляет фронтмен группы Владимир Политов.

Как отмечает мужчина, инструмент для игры был выбран случайно. Владимир учился в гимназии искусств при главе Республики Коми и его взяли именно на балалайку. 

В столице очень много талантливых музыкантов. Тот же ансамбль «Дивертисмент», «ЗарниЁЛЬ» и многие другие. Но Сыктывкар - это очень маленьких город для развития таких коллективов, - заявляет мужчина.

Коллектив Владимира Политова запомнился сыктывкарцам тем, что играет разнообразные музыкальные композиции от зажигательного рок-н-ролла до классической музыки. Мужчина отметил, что у группы «Балалайка» нет предпочтений в выборе репертуара.

У нас очень большой спектр произведений. Это, естественно, и обработки русских народных песен, музыки народов мира, а так же аранжировки на современные жанры. И мы не ограничиваемся только инструментальной музыки. Участники коллектива владеют прекрасными, самобытными голосами и исполняют пенси на разных языках, - сообщает Владимир Политов.

Владимир отметил, что как профессиональный коллектив при отделе культуры администрации Сыктывкара, он и его товарищи получают среднюю по стране зарплату.

Конечно, нас иногда приглашают на частные праздники, юбилеи, свадьбы и мы не отказываемся в них выступить и там удается заработать дополнительный доход. Но это секрет для налоговой, - заключает музыкант.

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