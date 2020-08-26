В России опасаются вспышки гриппа в начале учебного года

С началом учебного года могут возникнуть вспышки новых штаммов вируса гриппа, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с порталом URA.RU, пишет РИА Новости.

По его словам, дети «относительно нейтрально» переносят COVID-19, поэтому эпидемиологическая ситуация позволяет начать учебу с первого сентября.

- Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппом, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры, — заявил он.

Онищенко добавил, что коронавирус никуда не делся, но необходимо начать возвращение к нормальной жизни с соблюдением мер защиты.

Ранее в Госдуме предложили перенести начало учебного года на первое октября из-за пандемии коронавируса, однако в Минпросвещения не согласились с подобной инициативой.

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