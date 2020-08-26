Основатель всемирно известной компании из Сыктывкара рассказал о похищении партнера

Партнера «Додо Пиццы» под предлогом встречи с инвестором похитили и держали в заложниках в Латвии, вымогая у него крупную сумму, сообщил в социальной сети ВК основатель сети Федор Овчинников. По его словам, это не единственный подобный случай, пишет «Комиинформ».

Речь идет о крупнейшем партнере-франчайзи «Додо Пиццы» Владимире Горецком. В 2019 году его похитили и держали в заложниках — у бизнесмена вымогали крупную сумму денег.

- Пять дней Владимир провел со связанными руками, повязкой на глазах, не зная, сможет ли выбраться из загородного дома живым. Он открыл первую «Додо Пиццу» еще в 2012 году — в своем родном Смоленске. Сегодня "сеть Горецкого" состоит из 21 пиццерий «Додо» в пяти городах — Москве, Смоленске, Калуге, Вязьме и Обнинске. Также Горецкому принадлежит право на развитие нашего бренда в Польше, - отметил Ф.Овчинников.

В июне прошлого года Горецкому предложили пообщаться с инвестором, который якобы хотел развивать «Додо Пиццу» в Польше. В августе бизнесмен встретился с человеком по имени Олег, представившимся племянником инвестора. От сотрудничества в Польше Горецкий отказался, но согласился познакомиться с самим инвестором. Встречу назначили на сентябрь в Риге.

В рижском аэропорту его ждала машина и тот самый Олег. Когда Владимиру сразу предложили поехать на встречу на виллу инвестора в Юрмалу, он тоже ничего не заподозрил. Однако как только он перешагнул порог дома, ему брызнули в лицо из баллончика, повалили на пол, связали руки, завязали глаза. На голову, по словам Горецкого, ему натянули маску.

Под угрозой физической расправы бандиты потребовали дать пароли от всей техники и всех аккаунтов — и стали опустошать его личные и корпоративные счета. Из-за банковских лимитов процесс растянулся на несколько дней. Все это время Горецкого держали связанным, заставляли подтверждать транзакции, а также поддерживать связь с коллегами и семьей через текстовые сообщения, а иногда и по аудиосвязи. В загородном доме предпринимателя продержали пять дней.

За это время с его счетов вывели 3,6 млн рублей. В какой-то момент служба безопасности банка «Тинькофф» заподозрила неладное и заблокировала счет. По просьбе Горецкого доверенные лица также передали курьеру в Москве еще 900 тысяч рублей наличными. Похитили и всю технику, которая была с собой.

Помимо этого похитители заставили Горецкого подписать долговые обязательства на 32 млн руб. и чистые листы бумаги, а также оставить отпечатки пальцев на пистолете. Бизнесмену пригрозили, что, если он обратится в полицию, оружие «всплывет, где нужно».

Через пять дней после похищения преступники решили отпустить Горецкого. Они оставили его дома одного и сказали уйти через несколько часов. На улице бизнесмена ждало такси, которое довезло его до аэропорта. В тот же день Горецкий вылетел в Москву.

Вернувшись в Москву, бизнесмен обратился в полицию и в России, и в Латвии. В обеих странах завели уголовные дела, в России дело позднее переквалифицировали из кражи в разбой.

На прошлой неделе, спустя почти 11 месяцев после похищения, которое произошло в сентябре 2019 года, в Москве был задержан первый подозреваемый — тот самый «Олег», который прилетел из Турции, пишет Овчинников. В тот же день Горецкий опознал похитителя. Мужчине предъявили обвинения по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК (разбой в особо крупном размере). В четверг, 20 августа, Кузьминский районный суд Москвы санкционировал заключение обвиняемого под стражу.

По словам Овчинникова, похищение Горецкого было не единственным. Жертвой преступников также стал предприниматель Андрей Коновалов, который развивает бизнес в Калифорнии. Его похитители пригласили в Таиланд, где он провел в заложниках девять дней, после чего вернулся в США, сообщил основатель «Додо Пиццы».

- Мы точно знаем, что нападений на предпринимателей было больше. Если вы тоже стали жертвой этой банды, пишите нам. Объединившись с нами, вы можете добиться справедливости, - написал Овчинников.

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