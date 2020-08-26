Ученые выяснили, кто чаще умирает от коронавируса

Ученые из американского университета Тулейн определили, что пациенты с коронавирусом, страдающие также от высокого кровяного давления, ожирения и диабета одновременно, чаще других умирали от осложнений, вызванных инфекцией. Соответствующий материал размещен на сайте EurekAlert!, пишет Газета.ru.

Специалистам удалось исследовать состояние 287 заболевших COVID-19 в период с 30 марта по 5 апреля. Их средний возраст достигал 61 года. Отмечается, что у 80% пациентов была выявлена гипертония, у 65% — ожирение, у 54% — диабет, у 39% — низкий уровень липопротеинов высокой плотности.

Участников исследования разделили на две группы: с диагнозом метаболический синдром (66% всех случаев) и без него.

Ученые обнаружили, что 56% заболевших с метаболическим синдромом оказались в отделении интенсивной терапии, 48% требовалась искусственная вентиляция легких, у 37% развился острый респираторный дистресс-синдром, а 26% вовсе умерли. Во второй группе эти показатели составили 24%, 18%, 11% и 10% соответственно.

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