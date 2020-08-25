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Сыктывкарец выиграл гранты и устраивает бесплатные занятия по тяжелой атлетике

Сыктывкарец выиграл гранты и устраивает бесплатные занятия по тяжелой атлетике

25 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото PG11.ru/ Сыктывкарец выиграл гранты и устраивает бесплатные занятия по тяжелой атлетике
Дети смогут укрепить свое здоровье железом

В Сыктывкаре с 31 августа будет реализоваться проект «Доступный спорт», в рамках которого откроется бесплатная секция для детей и подростков, оборудованная интвентарем для занятий тяжелой атлетикой и оздоровительной физкультурой. Портал PG11.ru узнал подробности.

Президент Федерации тяжелой атлетики Коми Сергей Слободян отмечает, что в течение полугода будут проведены занятия с 50 детьми и подростками. Основная цель секции: укрепление здоровья через общефизическую подготовку, получение базовых навыков в выполнении простейших упражнений.

К каждому ребенку будет индивидуальный подход с составлением плана тренировок и восстановительных занятий. Дети из многодетных или малоимущих семей смогут укрепить свое здоровье через спорт, - заявил президент федерации.

Спортзал находится по адресу: Октябрьский проспект, 131/6. В нем сделали новый ремонт, закупили современные тренажеры и инвентарь. Внутри есть зона для отдыха и восстановления, хорошие раздевалки. 

Сергей Слободян заявил, что организация не забывает про эпидемию коронавируса и соблюдает все меры безопасности. На входе в спортзал стоит антисептик и термометр.

Сейчас ведется набор на занятия в спортзал. Они проводятся с 12 до 15 часов. Чтобы записаться на тренировку, позвоните по телефону 89121573851 - Сергей Богданович. 

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Спорт

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