Фото дня от сыктывкарца: загадочный туманный лес

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня от сыктывкарца: загадочный туманный лес25 августа 2020
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@vladmakeenkov
Августвоские вечера дарят горожанам не только прохладу и завораживающие закаты после пасмурного дня, но и удивительный вид на леса, которые словно молоком залиты густым туманом. Именно такой снимок сегодня попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
@vladmakeenkov
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25 августа 2020, 17:01
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