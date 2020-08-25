Фото дня от сыктывкарца: загадочный туманный лес

Августвоские вечера дарят горожанам не только прохладу и завораживающие закаты после пасмурного дня, но и удивительный вид на леса, которые словно молоком залиты густым туманом. Именно такой снимок сегодня попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@vladmakeenkov

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