Как сыктывкарцы могут списать с себя все долги: юрист рассказал об изменениях в системе25 августа 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru/ Как сыктывкарцы могут списать с себя все долги: юрист рассказал об изменениях в системе
Теперь можно будет обойтись без решения суда
В России введены новые правила, по которым физическое лицо может стать банкротом. Портал PG11.ru узнал у сыктывкарского юриста все нюансы этого вопроса.
Банкростство физических лиц - это процедура, в которой гражданина признают неспособным выполнять свои финансовые обязательства перед банком или другим физическим лицом. Задолженность, которая образовалась у человека, будет списана. Недавно появилась возможность признать гражданина банкротом без подачи заявления в суд. Сыктывкарский юрист Илья Раковский рассказал об изменениях в этой процедуре.
Теперь внесудебным банкротством смогут воспользовать люди с непогашенными задолжностям от 50 до 500 тысяч рублей, у которых приставы не нашли имущества. Заявление подается по месту жительства в МФЦ, - заявляет юрист.
Списать могут:
- все обязательные платежи, даже если срок их исполнения еще не наступил;
- обязательства по алиментам;
- обязательства по договорам поручительства, даже если у основного заемщика нет просрочки по платежам.
Чтобы воспользоваться внесудебным банкротством физического лица нужно накопить долг не менее 50 тысяч рублей и не боле 500 тысяч. Илья Раковский отмечает, что такой процедуры есть несколько главных плюсов:
- значительно снижается размер обязательств, при которых гражданин может признать себя банкротом;
- не придется обращаться в арбитраж или к управляющему, что ускорит банкротство;
- внесудебный порядок банкротства не предусматривает уведомление кредиторов, так как они будут сами проверять информацию о начатой процедуре через федеральный реестр.
Процесс признания гражданина безработным является бесплатным. Нужно будет подготовить несколько документов:
- Заявление о внесудебном банкростве гражданина;
- Документ, подверждающий личность;
- Согласие на обработку персональных данных;
- Список кредиторов.
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