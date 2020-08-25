В Сыктывкаре нашли останки гигантской доисторической рыбы

В столице Коми обнаружили кое-что необычное: в районе водозабора на левом берегу Вычегды нашли останки существа, которое обитало здесь задолго до динозавров. Подробнее об этом рассказали в сюжете телеканала КомиГор.

На камень случайно наткнулся палеонтолог Павел Безносов. Как оказалось, загадочные останки, а точнее панцирь, принадлежат холонэме – древней рыбе конца Девонского периода. Они обитали на территории Южного Тимана 370 миллионов лет назад. Похожие на современных сомов рыбы плавали в морях практически по всему свету.

Кстати, совсем рядом ученый нашел множество окаменелых водорослей тех времен:

- Холонэмы были очень мирными, хотя и крупными, до двух метров, и питались водорослями, – рассказал Павел Безносов.

Отметим, что известняк для укрепления берега завезли в Сыктывкар 45 лет назад. Это образцы пород, не имеющие геологической привязки, поэтому использовать их в качестве музейного экспоната или в научной работе не получится.

Кстати, 21 июля в Коми нашли кое-что не такое древнее, но куда более опасное - дети обнаружили в подвале дома минометный снаряд, произведенный еще до Великой Отечественной войны. Бомба была без взрывателя и ее отправили в Сыктывкар на экспертизу. Эвакуировали 57 жителей дома. Кто-то ночевал у друзей или родственников, кто-то провел ночь в местном ДК.

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