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Тяжелоатлет из Коми взял «серебро» на чемпионате России

Тяжелоатлет из Коми взял «серебро» на чемпионате России

24 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото предоставлено Минспорта Коми / Олег Лаптев
Высокий результат позволил Олегу Лаптеву попасть в состав сборной страны

23 августа, в городе Грозный завершился чемпионат России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. На соревнования в столицу Чеченской республики приехали 272 участника, включая представителей Коми. А один из них даже взял призовое место, сообщили в Минспорта региона.

Екатерина Лаптева выступала в категории до 49 килограмм и заняла шестое место. Ее супругу, Олегу Лаптеву, в весе до 61 кг удалось взять бронзу в упражнении «толчок» и серебро в «рывке», что позволило ему стать серебряным призером чемпионата. Также отметим, что Олег Лаптев занял второе место и в турнире на призы А. Кадырова, шедшего параллельно.

- Мы очень довольны этим выступлением, ведь пандемия сильно затруднила тренировки. Но Олег и Екатерина много занимались дома, а перед турниром им удалось выехать на сборы в Анапу. Поэтому препятствия не помешали нам провести хорошую подготовку, - рассказал тренер спортсменов Евгений Костин.

Высокий результат позволил Олегу Лаптеву попасть в состав сборной России на чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Более того, он стал претендентом на участие в чемпионате мира.

Ближайшим турниром, в котором примут участие тяжелоатлеты Коми станут зональные соревнования Северо-Запада. Они пройдут в Выборге 28 октября и станут финальными в этом сезоне.

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