Фото дня в Сыктывкаре: Паромы лавируют в Доручастке

Реки Коми едва ли можно назвать судоходными этим летом, но даже здесь есть свои суда, которые, порой, единственный способ перебраться на большую землю. Именно их маневры сегодня попадают в нашу рубрику «Фото дня».

@Artem Manakin

- Паромы лавируют в Доручастке.

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