Подробности происшествия выясняются
В сыктывкарской Эжве из окна выпал человек24 августа 2020
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Фото очевидца/ В сыктывкарской Эжве из окна выпал человек
В сыктывкарской Эжве из окна выпал человек. Об этом нам сообщил читатель портала PG11.ru
24 августа в 7:35 наш читатель проснулся и услышал звук сирены. На улице он увидел парня, который предположительно выпал из окна и лежал на земле. На месте были сотрудники скорой помощи.
Мы отправили запрос в МВД, на момент публикации ответа не поступило.
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24 августа 2020, 09:35
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