В сыктывкарской Эжве из окна выпал человек. Об этом нам сообщил читатель портала PG11.ru

24 августа в 7:35 наш читатель проснулся и услышал звук сирены. На улице он увидел парня, который предположительно выпал из окна и лежал на земле. На месте были сотрудники скорой помощи.

Мы отправили запрос в МВД, на момент публикации ответа не поступило.

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