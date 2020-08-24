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Названы вредные продукты, которые принято считать полезными

Названы вредные продукты, которые принято считать полезными

24 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Они способствуют развитию опасных заболеваний

Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», диетолог Зинаида Медведева рассказала, какие продукты ошибочно считаются полезными и могут навредить организму, пишет РИА Новости со ссылкой на «Комсомольскую правду».

Эксперт отметила, что многие воспринимают разрекламированные протеиновые батончики почти как лекарство, однако их состав оставляет желать лучшего. В такие перекусы добавляют ультраобработанные злаковые хлопья, большое количество сахара или его заменителей. При этом на этикетках часто написано лишь о том, что в составе есть сушеные ягоды, орехи или семечки. Из-за высокого содержания сахара и быстроусвояемых углеводов батончики не подойдут приверженцам здорового питания.

— После такого батончика очень быстро вырабатывается инсулин, а это расшатывает метаболическую систему. Человек, съевший батончик, быстро получает энергию, но также быстро и теряет ее, — указала собеседница «КП», добавив, что даже наличие протеина не делает этот продукт полезным.

Не стоит увлекаться и спортивными напитками с витаминами. Они содержат много глюкозы и фруктозы и ничем не лучше кока-колы. По словам Медведевой, избыточное потребление фруктозы может привести к проблемам с кишечником и даже раку. Заменить такие напитки можно обычной водой.

Из своего рациона полезно исключить и йогурты с наполнителями: фруктов такая продукция почти не содержит.

— В них кладут наполнители, сладкие добавки, а также пюре, получающееся из высоко переработанного продукта, где содержится очень много сахара, — указала диетолог.

Насторожиться следует и любителям красного мяса, которое, как напомнила Медведева, внесено Международным агентством по изучения рака в список канцерогенов. Это относится к мясным продуктам, получаемым посредством любой обработки: засолки, вяленья, консервации, ферментации. Употребление сосисок, сарделек, колбасы, копченостей связано с риском развития колоректального рака.

— Обыкновенное мясо, которое мы покупаем и жарим или запекаем на огне, с точки зрения канцерогенности, вредно почти так же, — говорится в материале.

Более того, приготовленное при высоких температурах красное мясо способствует возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе сердечной недостаточности.

Тем, кто не может отказаться от этого продукта, Медведева посоветовала употреблять его не чаще чем раз в неделю. Если готовить при пониженной температуре, до 70 градусов, то количество канцерогенов также снижается.

Диетолог подчеркнула, что важно ограничивать потребление сливочного масла: в день съедать не более десяти граммов.

— И тогда вы сможете извлечь из этого продукта большую пользу. Оно богато витамином Е, полезными короткоцепочечными жирами, — сказала она.

Превышение дневной нормы потребления этого продукта чревато повышением холестерина, что ухудшает работу сердца и сосудов, нарушает кровоснабжение всего организма и может привести к инфаркту и инсульту.

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Еда Здоровье

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