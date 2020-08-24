Диетолог рассказала об опасности картофеля

Картофель входит в список самых потребляемых россиянами продуктов. Врач-диетолог Ирина Лизун в интервью радио Sputnik рассказала, какие блюда из картофеля лучше исключить из своего меню, а какие подходят даже для тех, кто хочет похудеть, пишет РИА Новости.

Картофель сам по себе не является вредным продуктом для организма человека. Умеренное его потребление при отсутствии медицинских противопоказаний не может нанести вред здоровью. Другое дело, что картофель может нанести вред фигуре, указывает Ирина Лизун. По ее словам, с точки зрения диетологии этот продукт и блюда на его основе слишком калорийные.

- Люди отказываются от картофеля из-за высокого содержания крахмала и калорий. Также картофель содержит довольно большое количество резистентного крахмала, это полезная разновидность крахмала, но при термической обработке он меняет свои свойства. У него повышается гликемический индекс, и он становится не совсем однозначным продуктом, – рассказала диетолог.

Многое зависит от способа приготовления картофеля. Как это часто бывает, самые популярные блюда оказываются не самыми полезными.

- Самое калорийное блюдо из картофеля получается после обжарки. Картофель фри – самый вредный вариант. Высоким гликемическим индексом обладает и классическое пюре. А если в картофельное пюре масла добавить, то оно станет еще и очень калорийным, – отметила в беседе с радио Sputnik врач-диетолог.

А можно приготовить картофель так, что он будет полезен даже для людей, сидящих на диете. Ирина Лизун рекомендует запекать молодой картофель.

- Самый низкокалорийный и максимально полезный вариант – это молодой картофель, запеченный и съеденный с кожурой. В кожуре и в слое под кожурой такого картофеля содержится ряд полезных антиоксидантов, – рассказала диетолог.

Что касается батата, который многие считают более полезным и диетическим продуктом, то Ирина Лизун развеяла это заблуждение.

- Картофель – это продукт с высоким содержанием крахмала, поэтому ему стараются найти разнообразную замену. Если говорить о батате, то есть о сладком картофеле, то это довольно смешная замена с точки зрения снижения веса. Батат тоже содержит сахар, и калорийность у него высокая, а еще он стоит довольно дорого, но по сути – это примерно то же самое, – заключила врач-диетолог в интервью радио Sputnik.

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