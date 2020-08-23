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Гороскоп на 24 августа: Девам стоит быть осторожнее в высказываниях, а Рыбам - не делать ничего

Гороскоп на 24 августа: Девам стоит быть осторожнее в высказываниях, а Рыбам - не делать ничего

23 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Узнайте, что приготовили вам звезды

Гороскоп на 24 августа 2020 Овен

День благоприятен для укрепления деловой репутации и завязывания полезных знакомств. Можно завершать ранее начатые дела. За новые проекты следует браться с осторожностью. Проявляйте милосердие, не отвечайте отказом на просьбы о помощи. Удачно будут складываться короткие поездки.

Гороскоп на 24 августа 2020 Телец

В это время вы можете рассчитывать на свои старые связи, которые откроют новые перспективы. Возможно получение новой важной информации. Поэтому не избегайте встреч и разговоров со знакомыми. Идет хорошее время для развлечений и вообще для любой смены привычной обстановки.

Гороскоп на 24 августа 2020 Близнецы

На данном этапе постарайтесь не обидеть любимого человека невниманием. Не совершайте поступков, о которых вам потом неудобно будет вспоминать, а тем более - рассказывать. Зато сейчас благоприятное время для проведения переговоров, сбора информации, обсуждения своих планов с начальством и партнерами.

Гороскоп на 24 августа 2020 Рак

Даже если сегодня вы будете чем-то недовольны, не спешите рубить сплеча. Этим вы не только не решите проблему, но, напротив, усугубите ее. Будьте осторожны, принимая важные решения. Сейчас как никогда справедлива народная мудрость: семь раз отмерь, один раз отрежь! Постарайтесь исходить из личных возможностей и не требуйте многого от окружающих.

Гороскоп на 24 августа 2020 Лев

Дела будут продвигаться успешно, но при условии, что вы во всем станете придерживаться честных правил. Не пытайтесь кого-то обмануть или что-то сделать исподтишка. Звездная ситуация такова, что вас немедленно раскусят. У вас хватит дипломатических способностей и умения находить нужные слова в общении с собеседником. Сотрудничество обещает оказаться довольно выгодным.

Гороскоп на 24 августа 2020 Дева

Больше внимания уделите той информации, которая придет к вам неожиданно. Она окажется весьма кстати. Придется постараться, чтобы сохранить мир в отношениях с любимым человеком. Сейчас вы подвержены опасности породить конфликт на пустом месте. Будьте осторожны в своих высказываниях. Вы можете невольно затронуть чьи-то интересы.

Гороскоп на 24 августа 2020 Весы

В делах не стоит спешить и подгонять под себя ситуации и события. Постарайтесь не общаться с агрессивно настроенными людьми. Не обращайте внимания, если кто-то попытается задеть вас обидными словами. Найдите занятие по душе и посвятите ему больше времени.

Гороскоп на 24 августа 2020 Скорпион

Постарайтесь не брать повышенных обязательств. Не стесняясь, обращайтесь за помощью к своим родным и близким. Сейчас не рекомендуется торопиться с принятием решений. Проявляйте больше бдительности, если придется иметь дело с людьми, надежность которых пока не проверена.

Гороскоп на 24 августа 2020 Стрелец

Постарайтесь обуздать свои эмоции и действовать по заранее продуманному плану. Иначе будет велика вероятность конфликтов на работе - с начальством или подчиненными. Не критикуйте оплошности близких людей. Им сейчас нужна ваша моральная поддержка.

Гороскоп на 24 августа 2020 Козерог

День сложится удачно, если вы не пойдете на поводу у своего не слишком хорошего настроения. Решая различные задачи, проявите творческую жилку, используйте неожиданные ходы. Старайтесь больше находиться на свежем воздухе.

Гороскоп на 24 августа 2020 Водолей

Принятие ответственных решений лучше всего перенести на другое, более благоприятное для этого время. Можно завязывать новые знакомства, принимать гостей. В это время лучше всего пойдет работа, связанная с ландшафтом, интерьером.

Гороскоп на 24 августа 2020 Рыбы

Судьба не уготовила вам никаких испытаний ни дома, ни на работе. В этот день нужно обмениваться информацией, новостями, искать решение текущих задач. Не делайте ничего, к чему не лежит душа. В отношениях с любимым человеком проявите больше тепла. При необходимости идите на уступки.

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