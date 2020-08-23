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Погода в Сыктывкаре на 24 августа: небольшой дождь и ночная гроза23 августа 2020
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Фото из архива PG11.ru/ Погода в Сыктывкаре на 24 августа: небольшой дождь и ночная гроза
Летние деньки потихоньку заканчиваются, а природа Республики Коми продолжает радовать нас аномалиями. Несмотря на переменную облачность и небольшой дождь, температура воздуха днем будет держаться на уровне 18 градусов.
Погода в Сыктывкаре на 24 августа:
Температура ночью: +12...+14 °C
Температура днём: +18...+20 °C
переменная облачность
небольшой дождь, ночью гроза
ветер: ЮЗ, умеренный
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