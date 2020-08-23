Погода в Сыктывкаре на 24 августа: небольшой дождь и ночная гроза

Летние деньки потихоньку заканчиваются, а природа Республики Коми продолжает радовать нас аномалиями. Несмотря на переменную облачность и небольшой дождь, температура воздуха днем будет держаться на уровне 18 градусов.

Погода в Сыктывкаре на 24 августа:

Температура ночью: +12...+14 °C

Температура днём: +18...+20 °C

переменная облачность

небольшой дождь, ночью гроза

ветер: ЮЗ, умеренный