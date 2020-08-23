Фото дня от сыктывкарца: загадочный туманный лес

Природа Республике Коми поистенне прекрасна, особенно поздним вечером. Сыктывкарец запечатлел туман над густым лесом. Загадочный и прекрасный, именно такими словами можно описать наш северный край.

@vladmakeenkov

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