Фото дня от сыктывкарца: загадочный туманный лес

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Фото дня от сыктывкарца: загадочный туманный лес23 августа 2020
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@vladmakeenkov/ instagram.com/ Загадочный туманный лес
Природа Республике Коми поистенне прекрасна, особенно поздним вечером. Сыктывкарец запечатлел туман над густым лесом. Загадочный и прекрасный, именно такими словами можно описать наш северный край.
@vladmakeenkov
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