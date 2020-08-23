Забытое наследие: власти перестали следить за памятником Питириму Сорокину в Коми

Администрация села Туръя перестала следить за памятником известному ученому из Коми. Ограждение возле монумента заржавело, а трава выросла по пояс. Об этом сообщает «ФАН».

Как заявляют специалисты агенства, за стелой присматривает сельская администрация. Однако судя по ржавой оградке и бурьяну по пояс вокруг памятника, местные власти прибираются здесь редко.

- Сказывается или недостаток ресурсов, или банальное «и так сойдет». Если власти так будут относиться к историческому наследию Республики Коми, то вскоре нашим детям вместо памятников культуры придется показывать холмы, поросшие травой, груды бетона и металлолома. А этого допустить нельзя, - заявляет специалист «ФАН».

Памятник Питириму Сорокину был построен к 110-летию известного ученого. Как заявляет специалист «ФАН», он скромный, простой, но от этого не менее значимый.

Социолог Питирим Сорокин родился в селе Туръя, в Республике Коми. Здесь его гордо называют Ыджыд морт или Большой человек. Один из основоположников теорий социальной стратификации и социальной мобильности — Питирим Сорокин написал десятки книг и сотни научных статей, впоследствии переведенных на сорок восемь языков. Его теории, раскрывающие проблемы и противоречия человеческого общества, остаются актуальными и в наши дни.

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