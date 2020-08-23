Стали известны продукты, которые нельзя употреблять в сыром виде

Эксперты назвали продукты, которые при употреблении в сыром виде могут нанести вред здоровью. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Sabah.

По словам специалистов, в первую очерендь не стоит есть сосиски, которые не прошли термическую обработку, так как в них мож содержаться листерии - опасные бактерии, которые способны нарушить работу пищеварительное системы или вовсе отравить человека.

Также следует обратить внимание на сырую фасоль. По словам экспертов, она зачастую содержит вредные токсичные важно. Фасоль становится безопасной только если ее правильно приготовить.

На третьем по опасности месте оказались сырые креветки. Как заявляют специалисты, их выращивают в искусственных условиях и могут кормить антибиотиками, добавлять в воду пестициды и фунгициды.

Также, по данным издания, не рекомендуется употреблять в сыром виде такие продукты, как миндаль, грибы и ревень.

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