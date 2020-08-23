Владимир Уйба встретился с писателями Республики Коми

22 августа Владимир Уйба провел встречу с писателями Республики Коми в Литературном музее имени И. А. Куратова.

Владимир Уйба отметил, что союз писетелей Республики Коми - одно из лучших творческих объединений страны. По его словам, в произведениях наших творцов всегда отражается любовь к родному краю.

Знаю, вы много ездите по республике и уделяете колоссальное внимание молодежи и детям. Благодаря вам много молодых талантливых литераторов нашли свой путь в большой литературе. Мне очень приятно встретиться с вами сегодня, в день рождения республики, - отметил врио Главы Республики Коми.

На встрече были затронуты вопросы проведения грантовых конкурсов среди писателей, поэтов и драматургов, ремонта Дома писателей, книгоиздания. Также писатели рассказали, что сегодня все выпускаемые в республике книги расходятся по библиотекам, но их сложно прибрести, поэтому они предложили возродить систему книжных магазинов и лавок.

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