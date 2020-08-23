Ученые предрекли постоянные погодные аномалии в России

С течением времени в России почти не останется стабильной погоды, заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, пишет РИА Новости.

По его словам, погодные аномалии связаны со стационированием планетарной волны.

- Проще говоря, атмосферное движение происходит в виде волн, и когда такая волна застывает на месте, мы видим характерную аномальную погоду. А поскольку Россия достаточно большая страна, то в разных регионах образуются свои застывшие волны, - объяснил Семенов в комментарии Ura.ru .

В качестве примера климатолог привел бабье лето — резкое потепление после холодной осени. Он также отметил, что сейчас волны стали застывать и в летний сезон. По мнению специалиста, причиной таких аномалий является глобальное потепление, которое замедляет циркуляцию воздуха.

- В результате погода будет то аномально холодной, то аномально жаркой, но все это будет происходить вокруг продолжающегося тренда потепления. И эти явления будут устойчивыми, - заключил он.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»