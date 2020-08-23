В Сыктывкаре мотоциклист врезался в дорожный знак и серьезно повредил голову

Ночью 22 августа в Эжвинском районе мотоциклист сбил дорожный знак и получил тяжелые травмы. Об этом сообщает «Комиинформ».

Происшествие случилось в 1:10. 39-летний мужчина управлял мотоциклом Honda и двигался со стороны улицы Лесной в направлении радиоцентра. Однако на 20 километре дороги водитель не справился с управлением, наехал на стойку дорожного знака, после чего мотоцикл опрокинулся.

В результате водитель получил серьезные травмы: открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, открытый перелом костей темени и перелом ребер. Его пассажир также получил черепно-мозговую травму, перелом правой голени и левого предплечья. Оба мужчины были госпитализированы. Отдельно отмечается, что водитель транспортного средства во время движения был без мотоциклетного шлема.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что этот мотоциклист ранее привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения 19 раз, из них три - за последний год.

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