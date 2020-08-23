Минкультуры отсудило у жителя Коми 400 тысяч рублей

Минкульт Республики Коми обратился в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю. Министерство потребовало взыскать с него 400 тысяч рублей, которые ему предоставили из народного бюджета. Об этом сообщает «Комиинформ».

В материалах суда указано, что в 2017 года на счет индивидуального предпринимателя Ивана Борисова были перечислены 400 тысяч рублей, которые предполагалось направить на строительство двухэтажного хостела на 20 мест в селе Усть-Цильма. Общая стоимость такого проекта составляла 816 950 рублей.

Иван Борисов предоставил всю отчетность и документацию в срок, проверка не выявила никаких нарушений. Однако в 2019 году рабочая группа Минкульта провела осмотр объекта. В ходе проверки специалисты министерства выявили, что строительство объекта не завершено, на участке земли залит фундамент и установлены металлические конструкции каркаса здания. Материалы, которые были закуплены для строительства за счет средств гранта, к осмотру не были предъявлены.

Ответчик своей вины не признал и сообщил, что своевременное строительство объекта из-за ряда причин было невозможно. Суд полностью удовлетворил иск Министерства культуры и обязал предпринимателя вернуть деньги.

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