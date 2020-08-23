Половина россиян не готова делать прививку от COVID-19

Больше половины россиян не согласны делать прививку от коронавируса после появления вакцины. Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты провели опрос среди 1,6 тысячи человек и выяснили, что 40 процентов отвечают положительно на вопрос, будут ли они прививаться, 52 процента оказались против. Результаты огласил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме «Территория смыслов». Когда именно проводилось исследование, он не уточнил.

С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться. Тем не менее большинство вакцинироваться не планирует. Почему? - задался вопросом Валерий Федоров.

Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России под названием «Спутник V». 15 августа запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.

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