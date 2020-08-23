В Госдуме предложили дать семьям с пятью детьми по автомобилю

Депутат Госдумы предложил дать семьям с пятью детьми автомобилями российского производства. Об этом сообщает RT.

Депутат Иван Сухарев заявил, что поддержка многодетных семей - это приоритетная задача государства. По его словам, одной из очевидных нужд таких семей является личное транспортное средство. Однако приобретение автомобиля могут позволить далеко не все многодетные родители.

Просим вас рассмотреть возможность обеспечения семей при рождении пятого ребёнка единожды автомобилями вместимостью не менее семи мест отечественного производства на правах собственности за счёт федеральных средств — вне зависимости от достижения одним из детей возраста 18 лет. Реализация данной идеи стала бы значительной мерой поддержки таких семей, - сообщает в своем обращении Иван Сухарев.

Напомним, недавно правительство Российской Федерации рассказало о выплатах в десять тысяч рублей в августе. Сенатор Валерий Рязанский считает необходимым дождаться возвращения премьер-министра Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку. Он предположил, что после этого будет принято соответствующее решение правительства.

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