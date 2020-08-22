Фото дня от сыктывкарки: ночь, улица, фонарь

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Фото дня от сыктывкарки: ночь, улица, фонарь22 августа 2020
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@juliekovalenko / instagram.com / Фото дня в Сыктывкаре 22 августа
Сыктывкар с каждым годом все больше благоустраивают. На дорогах появляется хороший асфальт, в скверах и парках делают приятные зоны для семейного отдыха. А также в городе появляются красивые винтажные фонари, которые очень атмосферно смотрятся в ночи.
@juliekovalenko
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22 августа 2020, 21:35
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