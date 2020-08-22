Фото дня от сыктывкарки: ночь, улица, фонарь

Сыктывкар с каждым годом все больше благоустраивают. На дорогах появляется хороший асфальт, в скверах и парках делают приятные зоны для семейного отдыха. А также в городе появляются красивые винтажные фонари, которые очень атмосферно смотрятся в ночи.

@juliekovalenko

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.