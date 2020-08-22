Притягательные позы и чарующие взгляды: шесть фото сыктывкарских красавиц из Instagram

На Сыктывкар неумолимо надвигается осень. На улице становится пасмурно и хмуро, солнце все реже радует горожан. Значит, нужно искать красоту и летнее настроение в другом месте. Например, посмотреть подборку сыктывкарских красавиц из Instagram. Им хмурая погода нипочем, и они радуют подписчиков своей красотой и радостью.

@ulanovasvetlana

Не важно, какая погода за окном, когда внутри солнце и лето.

@tikirikita

- У нас есть только сейчас..

Стефани Майер "Гостья"

@ragimka_gul

Только через гармонию к себе, достигаешь гармонии во всем/

@yana_shatunova_

@kristina_tomsha_

В безразличие я абсолют

@leonova2006

Без подписи

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