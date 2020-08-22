Факты о банке: что такое «винные деньги»

В этом году Банку России исполняется 160 лет, поэтому главный банк страны запустил познавательный онлайн-проект «160 фактов о Банке России». Каждую неделю на портале PG11.ru будет выходить статья с самыми интересными фактами из истории Банка России. На этой неделе рассказ пойдет о «винных деньгах».

В годы Гражданской войны в Якутии платежным средством становились даже дореволюционные винные этикетки, на которых рукой местного наркома финансов Алексея Семенова были написаны номиналы. Их так и прозвали — «винные деньги».

Образцы «винных денег» Семенов направил своему другу писателю Максиму Горькому, который описал их в очерке «О единице» (1929).

- Из всех бумажных денег, которые пускались в оборот на безграничном пространстве Союза Советов, самые оригинальные деньги выпустил Алексей: он взял разноцветные этикетки для бутылок вина, своей рукой написал на „Мадере“ — 1 р., на „Кагоре“ — 3 р., „Портвейн“ — 10 р., „Херес“ — 25 р. и приложил печать Наркомфина...

Максим Горький. О единице (1929).

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