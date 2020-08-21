Фото дня от сыктывкарца: на светлой стороне луны

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня от сыктывкарца: на светлой стороне луны21 августа 2020
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@komikotic
@komikotic
- Луна в теплые июльские дни Сыктывкар 40 кратный зуум #сыктывкар #зуум #луна #zoom
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