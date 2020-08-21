Медики назвали причину повторного заражения коронавирусом

Медики назвали причину повторного заражения коронавирусом21 августа 2020
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pixabay.com
Ученые изучили селезенку и лимфатические узлы умерших
Специалисты Массачусетской больницы общего профиля в США выяснили, почему люди заражаются коронавирусом повторно. Результаты исследования опубликовал журнал Cell, пишет Газерта.ру.
Ученые изучили селезенку и лимфатические узлы умерших от коронавируса и определили, что в органах отсутствуют герминативные центры, обеспечивающие устойчивый иммунитет.
Специалисты уточнили, что при тяжелой форме коронавируса организм вырабатывает много молекул — цитокина TNF — там, где формируются герминативные центры. В таком случае переболевшие могут заразиться повторно.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 22,5 млн, умерли почти 800 тысяч человек.
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21 августа 2020, 16:12
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