В Сыктывкаре таксист подвез пристава и заплатил все штрафы

В столице Коми произошел весьма занимательный случай: таксист, который вез с работы судебного пристава-исполнителя, решил пообщаться и узнал, что у на нем висит немало долгов. Подробнее об этом рассказали в УФССП региона.

Сыктывкарский таксист, который вез с работы судебного пристава-исполнителя, – человек общительный и разговор начал сам: «А как узнать, есть у меня штрафы или нет?»

Пассажирка рассказала водителю об общедоступном Банке данных исполнительных производств и тут же ввела в мобильном приложении «ФССП» его фамилию, имя, отчество. Оказалось, что за рулем – должник, в отношении которого возбуждено 10 исполнительных производств о взыскании штрафов за превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, управлением транспортным средством без документов и непристегнутый ремень безопасности. Общая сумма долга – 6 700 рублей.

Пристав проинформировала мужчину о последствиях промедления с оплатой, в частности, о взыскании исполнительского сбора – по 1 000 рублей в рамках каждого исполнительного производства.

На следующий же день водитель такси полностью погасил задолженность. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП по Коми.

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