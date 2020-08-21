Президентом Национальной галереи Коми стал француз

21 августа в Сыктывкаре прошла Всероссийскую конференция «Коми — Москва — Санкт-Петербург: флагманское сотрудничество культурных институций России». Мероприятие состоялось в купольном зале Национальной галереи Республики Коми. Корреспондент портала PG11.ru побывал на конференции.

Встреча началась с пресс-конференции с подключением к российскому государственному информационному агентству ТАСС.

В ходе конференции министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов представил Пьера Броше, генерального директора издательства «Авангард», который стал президентом Национальной галереи Республики Коми.

Должность директора Нацгалереи сейчас занимает Ольга Талянина, она продолжит занимать этот пост. А ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея, куратор выставки «Василий Кандинский и Россия» Владимир Круглов рассказал о работах, которые будут на ней представлены.

Выставка «Василий Кандинский и Россия» откроется 22 августа в День республики. Посетить ее в этот день можно будет с 10 до 18 часов. Продлится выставка примерно два месяца и завершится в октябре большой конференцией, если пандемия пойдет на спад.

На самой конференции участники обсудили три темы: «Коми — Москва — Санкт-Петербург: культурно-деловое проектирование в год 100-летия Республики Коми»; «Василий Кандинский и Коми: арт-брендинг территорий как драйвер развития культурного сообщества»; «Амбассадор региона: имиджевые проекты 100-летия Коми».

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