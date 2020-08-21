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Врио главы Коми раскрыл доходы за 2019 год

Врио главы Коми раскрыл доходы за 2019 год

21 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
rkomi.ru
Доход супруги руководителя региона составил 2 590 045,91 рублей

Владимира Уйба, который с апреля 2020 года является врио главы Республики Коми, за 2019 год заработал 3,3 млн рублей, его доход сократился почти в 2,3 раза по сравнению с 2018 годом. Это следует из декларации, опубликованной в четверг на сайте регионального правительства, пишет ТАСС.

Уйба заработал 3 306 865,14 рублей, возглавляя Федеральное медико-биологическое агентство России. В 2018 году его доход составил 7 556 810,88 рублей. В собственности врио главы Коми квартира в России площадью 114,7 кв. м и гаражный бокс, машина ГАЗ-20, мотоцикл Урал L40018, в пользовании квартира площадью 67,6 кв. м.

Доход супруги врио губернатора составил 2 590 045,91 рублей, у нее в долевой собственности два земельных участка площадью 623 и 1 928 кв. м, три жилых дома площадью 69,7, 68,5 и 192,8 кв. м, в индивидуальной собственности квартира площадью 67,6 кв. м. Вся собственность находится в России.

Владимир Уйба был назначен врио главы Республики Коми 2 апреля после отставки губернатора Сергея Гапликова. Уйба с 22 января по 2 апреля 2020 года занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого с 2004 года возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство России.

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