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В России нашли деньги для выплат на детей в августе

В России нашли деньги для выплат на детей в августе

21 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Решение о третьей волне выплат должен принять либо президент, либо правительство

Новую денежную выплату в размере десяти тысяч рублей от Пенсионного фонда могут получить россияне. Деньги на это можно использовать из «остатков» от прошлых выплат. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает PRIMPRESS.

Напомним, что выплаты на детей до 16 лет были введены президентом Владимиром Путиным. В июне семьи получили 10 тыс. руб. единовременно на каждого ребенка от 3 и до 16 лет, а в июле деньги были выплачены повторно. При этом общественность просила власть произвести еще одну такую выплату в августе, чтобы помочь родителям собрать детей в школу. Для этого россияне даже создали на сайте Change.org соответствующую петицию, которая на сегодняшний день набрала уже более 250 тысяч подписей.

По словам Нилова, решение о третьей волне выплат должен принять либо президент, либо правительство. При этом в кабинете министров должно быть полное согласие по выделению денег, а в бюджете должны эти средства быть в наличии. И здесь как раз можно было бы использовать деньги, оставшиеся с прошлых перечислений.

Как отметил депутат, на первые две волны деньги выделили в полном объеме, но все они не были потрачены, ведь не все родители оформили пособие. Остатки денег вернутся в федеральный бюджет, а это значит, что их можно использовать для помощи семьям, уверен Нилов.

Гораздо проще, если распоряжение о выплате примет глава государства. В этом случае, даже если финансово-экономический блок говорит, что денег нет, средства все равно находятся.

В целом комитет поддерживает новые выплаты россиянам. Но эта помощь должна быть адресной. Недопустимо, чтобы деньги получали «дети олигархов».

- Очевидно, что тем, кому средства нужны, их надо перечислять. А там, где они никакой погоды не делали, они были абсолютно бессмысленно перечислены семьям с приличным доходом и хорошей зарплатой родителей. Они юридически воспользовались этим правом, хотя в морально-нравственном плане можно было отказаться. И это вызывает у меня определенные вопросы, – отметил Нилов.

По его словам, актуальность новой выплаты на детей перед 1 сентября крайне высока. Многие родители потеряли работу, а собрать ребенка в школу сейчас стоит очень дорого.

- Всячески поддерживаем. Большинству семей выплаты требуются. Но есть те, которые живут очень хорошо, им они не нужны. Здесь стоило бы подумать о некоем критерии нуждаемости, чтобы деньги пришли туда, где они нужны, – добавил депутат.

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Деньги Дети

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