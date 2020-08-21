Сыктывкарские преподаватели рассказали, как сдать ЕГЭ, чтобы поступить на бюджет

Партнерский материал. Ограничения из-за пандемии не ухудшили результатов ЕГЭ в 2020 году. Опасения, что у выпускников будут пробелы в знаниях, не оправдались. Как сказал министр просвещения России Сергей Кравцов на брифин-

ге в правительстве, по сравнению с результатами прошлых лет средние баллы даже выросли.

По словам министра, по русскому языку средний балл в этом году составил 71,6, а по итогам 2016-2019 годов – 69,3. По профильной математике – 53,9 балла в 2020 году против 49,6 по итогам четырех предыдущих лет. Также повысились средние баллы по физике, информатике, истории, географии, обществознанию, литературе. По химии ситуация стабильная: в этом году средний балл составил

54,4, а по итогам четырех лет – 54,3.

Поступить на бюджет с каждым годом становится всё сложнее. Из-за роста средних баллов в целом по стране вузы тоже увеличивают конкурс на бесплатное обучение. Плюс в последние годы растет и число выпускников. Но возможность поступить на бюджет всегда остается: для этого надо сдать ЕГЭ на максимальные баллы и пройти конкурс в выбранный вуз. Специалисты центра подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Умная школа» дали несколько советов о том, как это сделать.

Преподаватель истории и обществознания «Умной школы» Алексей Рогачёв считает: чтобы сдать ЕГЭ на максимальное число баллов, начать тщательно готовиться нужно еще в 10-м классе. Можно и в 11-м, но это сложнее.

- Чтобы сдать на 100 баллов, нужно всё выучить. В открытой базе ФИПИ (Федеральный ин-

ститут педагогических измерений – прим. ред.) выложены примерные задания. Например, в истории ХХ века 13 периодов. Ученики готовят 13 эссе, мы их разбираем на занятиях, проверяем ошибки. Можно сделать это самостоятельно, но лучше с преподавателем. Он поможет найти ответы на вопросы, в которых есть сомнения, и объективно оценит, насколько вы готовы к экзамену, – отметил Алексей Рогачёв.

Преподаватель истории и обществознания Алексей Рогачёв

По словам преподавателя химии «Умной школы» Анастасии Богдановой, нужно заниматься дополнительно, потому что в школах не дают необходимого объема практики по этому предмету.

- Я рекомендую смотреть обучающие видео. Например, на YouTube есть много научно-популярных каналов. Также есть и отдельные ролики о химических реакциях и свойствах веществ. А кроме того, нужно обязательно повторить и смежные предметы, например математику: как минимум нужно знать, как составлять пропорцию и решать системы уравнений. И конечно же, делать домашние задания и закреплять результат,– советует Анастасия Богданова.

Анастасия Богданова на занятии по химии в «Умной школе»

Как рассказала руководитель «Умной школы» Мария Титова, если ваш ребенок получит средние баллы за экзамены, вероятность поступления на бюджет невысока. Поэтому необходимо заниматься не только в школе, но и дополнительно: самостоятельно или в специальных центрах. Подготовку к ЕГЭ по основным предметам проводят в «Умной школе».

- Результаты ЕГЭ в нашем центре всегда лучше средних по стране. В 2020 году среди наших учеников два стобалльника: по литературе и физике. И много высокобалльников: информатика – 96 баллов, обществознание – 92 и 93 балла, математика – 88 баллов. И это несмотря на то, что часть обучения проходила в дистанционном режиме! Выпускники «Умной школы» поступают в одни из лучших вузов страны: в Высшую школу экономики, университеты имени Баумана и Бонча-Бруевича, Первый медицинский университет, СПБГУ, МФТИ, – отметила Мария Титова.

Руководитель «Умной школы» Мария Титова

В «Умной школе» занятия проводятся по 90 минут два раза в неделю в небольших группах, что позволяет лучше усваивать материал. Обучение проходит в форме живой беседы: ребята вместе решают задания и помогают друг другу находить ошибки, а учитель подсказывает и направляет. Позвоните и узнайте, когда можно прийти на первое бесплатное занятие, чтобы познакомиться со школой и выбрать преподавателя.