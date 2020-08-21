Коми вышла из «красной» зоны по COVID-19

Число регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19 сократилось до 12, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Аналитик сгруппировал регионы по цветам (зеленый, светло-зеленый, желтый и красный), которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R.

R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора. Этот индекс показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если он меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше - может начать расти.

- В «красной» зоне остались 12 регионов: Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край, - сказал Тавадян.

Он уточнил, что за прошедший месяц из «красной» зоны вышли Коми, Севастополь и Оренбургская область.

Аналитик также предоставил данные с оценкой ситуации в других регионах. Так, в группу «зеленый» регионов, где, исходя из официальных данных, ситуация нормализовалась, входят Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тыва, Магаданская, Новгородская, Московская, Брянская, Тверская и Курская области, Забайкальский и Приморский края.

В число «светло-зеленых» регионов, где ситуация положительно-стабильная, ученый включил Москву, Дагестан, Калмыкию, Чечню, Северную Осетию, Чукотку, Карелию, Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Татарстан, Горный Алтай, Белгородскую, Воронежскую, Пензенскую, Новгородскую, Тульскую, Липецкую, Саратовскую, Рязанскую, Челябинскую, Ярославскую, Владимирскую, Ростовскую, Тамбовскую, Ивановскую, Иркутскую, Ленинградскую и Волгоградскую области, Камчатский, Красноярский и Ставропольский края, а также Республику Мордовия.

По расчетам Тавадяна, к «желтым» регионам, где ситуация удовлетворительная, относятся Санкт-Петербург, Севастополь, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Бурятия, Чувашия, Хакасия, Республика Коми, Нижегородская, Калужская, Ульяновская, Калининградская, Архангельская, Смоленская, Новосибирская, Амурская, Томская, Астраханская, Омская, Костромская, Свердловская, Тюменская, Вологодская и Оренбургская области, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края.

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