Фото дня в Сыктывкаре: яркая жизнь маленького шмеля

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня в Сыктывкаре: яркая жизнь маленького шмеля20 августа 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
@serega_s93
@serega_s93
#Природа #Коми #яркиекраски #Syktyvkar #Сыктывкар #дача #nature #цветы #flowers #шмель
#ос #sunflower #contrast #autumnmood #beautiful #pg11_фотодня #mobilephotography #macro #meizu
Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
Комментарии 0