В Госдуме рассматривают законопроект об отмене транспортного налога

В Госдуме рассматривают законопроект об отмене транспортного налога20 августа 2020
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Фото из архива «Pro Города»
Нововведение станет существенной мерой поддержки граждан
Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев («Единая Россия») внес на рассмотрение парламента законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года. По его словам, отмена налога станет существенной мерой поддержки граждан, пишет «Коммерсантъ».
- Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране, - сказано в пояснительной записке к документу в электронной базе Госдумы.
Господин Барышев считает, что с учетом «невысокой собираемости» налога и индексации размеров акциза отмена налога — конструктивная мера. Она позволит «более справедливо распределить бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, исключить избыточное налогообложение отдельных категорий граждан, стимулировать к приобретению более экологичных транспортных средств».
В ГИБДД пояснили, почему с автовладельцев взимают штрафы за багажник на крыше машины. Причиной штрафов стали новые требования Технического регламента Таможенного союза, которые начали действовать в текущем году. Хотя совсем недавно владельцы авто могли свободно оснастить крышу своей машины дополнительным багажником. Но отныне подобные доработки вызывают у инспекторов ГИБДД вопросы.
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20 августа 2020, 15:00
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