«Осенью будет повышение заболеваемости»: врач из Коми рассказал о второй волне коронавируса

В Сыктывкаре ходят слухи, что с 20 сентября город закроют на карантин. Насколько это вероятно с медицинской точки зрения? Портал PG11.ru узнал у врача из Коми, наступит ли вторая волна коронавируса.

Заведующий педиатрическим отделением Усть-Вымской ЦРБ Дмитрий Максимов рассказал, что поскольку вирус уже циркулирует в обществе около полугода, основная масса уже повстречалась с ним, однако имунитет выработался не у всех.

- Осенью будет повышение заболеваемости. Связано это с тем с увеличением миграции населения в летний период и возращением домой. И не обязательно люди, которые встретились c вирусом на юге, заболевают. Они могут стать на время, как говорят медики, «бессимптомным вирусовыделителем», - рассказывает врач.

Дмитрий Максимов отмечает, что выработка иммунитета у людей зависит от индивидуальных особенностей организма и от того, какую «дозу» вирусных частиц они получили.

- У некоторых людей при встрече с вирусом иммунная память не вырабатывается совсем. Организм, успешно защитившись, «забыл» ее выработать, то есть просто не заметил болезнь. А если у организма есть иммунная память, то коронавирус, попадая в него, быстро блокируется и не размножается. Такой организм становится «тупиком» для распространения вируса, - заявляет врач из Коми.

Мужчина рассказывает, что люди, которые после встречи с вирусом приобрели имунную память и ставящие вирус «в тупик», называются имунной прослойкой. По словам врача, в Москве такая прослойка составляет 20 процентов населения.

- Этой цифры пока что недостаточно. Для успешного торможения вируса имунная прослойка должна быть не менее 70 процентов. Какие из этого можно сделать выводы? Не стоит забывать про главные способы профилактики, - рассказывает врач.

Дмитрий Максимов напомнил, что все еще необходимо:

Соблюдать дистанцию в общественных местах;

Обрабатывать руки антисептиком.

- Пациенты часто задают мне вопрос: «Что можно попить, чтобы не заболеть? Витамины? Настойки?». На это я всегда отвечаю одно: если бы было такое средство, дающее стопроцентную гарантию от заболеваемости, то врачи остались бы без работы, - заключает Дмитрий Максимов.

Не забывайте об основных правилах для защиты от вируса COVID-19:

самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это соблюдать личную гигиену и поддерживать чистоту вокруг себя;

держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство;

старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час);

носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке иметь возможность очистить руки;

носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чихаете; использованные салфетки обязательно утилизируйте;

на работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни);

в людных местах, особенно в аэропортах и других системах общественного транспорта, сведите к минимуму прикосновения к окружающим поверхностям и предметам;

всегда мойте руки перед едой;

не употребляйте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, в которую другие люди погружали свои пальцы;

избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку.

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