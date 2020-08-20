Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Готовимся к школе Куда пойти учиться? Что нужно на даче?
Главная
Новости
«Место, откуда не выбраться»: сыктывкарка рассказала, как ее лечат от коронавируса в больнице

«Место, откуда не выбраться»: сыктывкарка рассказала, как ее лечат от коронавируса в больнице

20 августа 2020 Возрастное ограничение: 16+
Фото Ирины Евгеньевой / Сыктывкарка рассказала, как ее лечат от коронавируса в больнице
Девушка не была дома с 7 августа

Одна из сыктывкарок почти две недели находится в Коми республиканской клинической больнице с подозрением на коронавирус. Она рассказала порталу PG11.ru о том, как проходит ее лечение.

Сыктывкарка Ирина Евгеньева уже знала, что контактировала с человеком, заболевшим COVID-19, когда почувствовала себя плохо.

- У меня пропало обоняние, вкус, поднялась небольшая температура, начался кашель. Я оповестила об этом своего лечащего врача 28 июля. Мазок взяли только спустя неделю моей болезни. Он оказался отрицательным. Тогда в первый раз я подумала, что пронесло. Но мой лечащий врач при прослушивании легких заметила, что мое дыхание затруднено, поэтому отправила меня на компьютерную томографию, при этом говоря, что все в порядке, что все это делается для профилактики.

Однако Ирине объявили, то КТ выявила у нее левостороннюю вирусную пневмонию и девушку вынудили лечь в больницу:

- Меня насильно госпитализировали в больницу, полную пациентов с коронавирусной инфекцией. Сегодня люди в юридическом плане не подкованы вообще, я тоже никак не отреагировала, а покорно, переодевшись в выданный халатик, последовала за работником больницы. Угрозы ответственности всегда действуют на законопослушных граждан. Поэтому с 7 августа я нахожусь в КРБ.

Ирину положили в палату с пациентами, которые уже имеют подтвержденную коронавирусную инфекцию. Девушка попала в больницу в пятницу, поэтому лекарств якобы было впритык:

- Медсестра объяснила, что все лекарства закончились, а так как в субботу аптеки не работают, то до понедельника никакого лечения не будет. Представляете, в субботу аптеки закрыты. Вот так я осталась заперта без какого-либо лечения на выходные в отделении с людьми, диагноз которых уже был подтвержден. 

Девушка рассказала, что начиная с понедельника ей начали давать «Ингавирин», делать УФО зева и ротовой полости и ингаляцию. Со слов пациентки, процедуры занимали от силы минут 15 все вместе и проходили один раз в день. 

- Также мне дали раствор хлоргексидина с пометкой полоскать горло до шести раз в день. С самого начала мне было непонятно, зачем я нахожусь в этом заведении, ведь мазок у меня отрицательный, лечения никакого я не получала. Просто лежу в больнице, сплю, ем, дышу одним воздухом с болеющими коронавирусом. На мои вопросы мой врач ответил, что так как мазок отрицательный, он не хочет назначать сильную терапию, поэтому лечит только пневмонию. Напомню, мое лечение состояло из противовирусных, УФО, полоскания горла и ингаляции.

Чуть позже девушка обнаружила, что пациенты находятся в отделении нейрохирургии и их лечением занимаются вовсе не инфекционисты:

- Лечат нас нейрохирурги, сейчас интернет предоставляет всю информацию и в полной мере. Как врач со специальностью, которая никак не связана с вирусологией, может лечить коронавирусную инфекцию? До этого момента я полагала, что этим должны заниматься инфекционисты.

Второй мазок Ирины на коронавирус, который сделали уже в больнице, пришел отрицательным. Девушка вздохнула с облегчением, но, как рассказала Ирина, ее врач объяснил, что для выписки таких мазков необходимо два и добавил к лечению капли «Гриппферон». А спустя еще десять дней пребывания в больнице, 19 августа, анализ Ирины на коронавирус дал положительный результат:

- Кроме нашей палаты на нашем этаже еще 15 палат, вместимостью по три человека. Туалет и душ на все отделение, которые моют спустя рукава и не проветривают. Масок нет, дают одну маску на время всего пребывания в больнице. Клиническая картина во всех красках, и как вы думаете, какой же мазок был спустя 10 дней пребывания в отделении полном людей, у которых мазки положительные? Все верно. Он пришел положительный. На мои просьбы объяснить, как такое могло произойти, врач сказал, что маловероятно, что я могла заразиться в больнице, что вирус просто все это время мог находиться чуть ниже того места, откуда брали мазок.

Почти две недели Ирина находится в больнице и только один день из них она больна коронавирусом. Девушка рассказала, что ее «лечение» не поменялось даже после этого.

- Сейчас, сидя на кровати, на дырявом постельном белье, в холодной палате, в одном халатике, который выдали при моем поступлении, я поняла, какую ошибку совершила, когда послушно переоделась и последовала за самим посланником ада, который привел меня в место, откуда не выбраться. Мне непонятно до сих пор почему врачи такие безучастные, не обладают чувством такта, сообщая тебе о том, что тебе придется находиться здесь по-хорошему еще две недели; причем, большая доля вероятности, в том, что ты сейчас находишься в этом месте по его вине, из-за его халатности и попустительства. За то, что ты ходишь и заражаешь других «короной», предусмотрена административная ответственность. А существует ли ответственность за понимание всей ситуации и тихое наблюдение со стороны за тем, как здоровый человек превращается в больного?

Девушка надеется, что ее рассказ поможет людям понять, как важно не допустить заражения, как важно знать свои права:

- Как видите, вопросов больше, чем ответов. Я очень прошу вас не совершать моих ошибок и не допускать заражения вообще. Прошу принимать все необходимые для этого меры, так как заболев, с большей долей вероятности, столкнетесь с тем же, с чем пришлось столкнуться мне. Пора признать уже тот факт, что наши больницы не лечат, а калечат. Всем нам говорят, что Россия, а точнее, в данном случае, Республика Коми борется с коронавирусом, что врачи используют самые сильные и надежные препараты для того, чтобы излечить больных. Мне представился «счастливый» случай проверить всю эту систему на себе, и поэтому считаю необходимым донести это до людей.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Здоровье Коронавирус Личная история Медицина

Читайте также: Директор одного из крупнейших спортцентров Коми рассказала, что изменилось в работе фитнес-клубов после пандемии

Комментарии 2

42 минуты назад Саша
Вот и поползла правда! Крепитесь автор! И скорейшей выписки из этой камеры пыток!
Ответить
16 минут назад 22
Вот надо же реальная статья как лечат в больнице. Ни какой организованности в гос структурах. Только в пропаганде все хорошо, в министерстве куча бумаг, а по факту как то, вот так
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Проверка слухов: введут ли в Сыктывкаре карантин с 20 сентября? Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
«Осенью будет повышение заболеваемости»: врач из Коми рассказал о второй волне коронавируса Читать
17 августа
«Переведите средства на безопасный счет»: в Сыктывкаре появился новый способ воровства денег Читать
15 августа
Кокетливые взгляды и оригинальные позы: шесть снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
Посмотреть все
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
13 августа Медицинские изделия, которые предотвращают плоскостопие и сколиоз (видео)
вчера Председатель правления «КредитЪ»: «Наши займы доступны, комфортны, удобны для всех»
14 августа «Не лопнет даже в самолете»: пластический хирург из Кирова рассказал, из чего делают силиконовые имплантаты
14 августа Вернули тепло детям
Загрузка...

Новости России и мира

28 июля
Еще одну выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми оценили в Госдуме
24 июля
В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение
24 июля
Выборы в сентябре продлятся три дня
24 июля
Врачи назвали самые первые признаки рака желудка
24 июля
В России взлетел курс евро
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru