«Место, откуда не выбраться»: сыктывкарка рассказала, как ее лечат от коронавируса в больнице

Одна из сыктывкарок почти две недели находится в Коми республиканской клинической больнице с подозрением на коронавирус. Она рассказала порталу PG11.ru о том, как проходит ее лечение.

Сыктывкарка Ирина Евгеньева уже знала, что контактировала с человеком, заболевшим COVID-19, когда почувствовала себя плохо.

- У меня пропало обоняние, вкус, поднялась небольшая температура, начался кашель. Я оповестила об этом своего лечащего врача 28 июля. Мазок взяли только спустя неделю моей болезни. Он оказался отрицательным. Тогда в первый раз я подумала, что пронесло. Но мой лечащий врач при прослушивании легких заметила, что мое дыхание затруднено, поэтому отправила меня на компьютерную томографию, при этом говоря, что все в порядке, что все это делается для профилактики.

Однако Ирине объявили, то КТ выявила у нее левостороннюю вирусную пневмонию и девушку вынудили лечь в больницу:

- Меня насильно госпитализировали в больницу, полную пациентов с коронавирусной инфекцией. Сегодня люди в юридическом плане не подкованы вообще, я тоже никак не отреагировала, а покорно, переодевшись в выданный халатик, последовала за работником больницы. Угрозы ответственности всегда действуют на законопослушных граждан. Поэтому с 7 августа я нахожусь в КРБ.

Ирину положили в палату с пациентами, которые уже имеют подтвержденную коронавирусную инфекцию. Девушка попала в больницу в пятницу, поэтому лекарств якобы было впритык:

- Медсестра объяснила, что все лекарства закончились, а так как в субботу аптеки не работают, то до понедельника никакого лечения не будет. Представляете, в субботу аптеки закрыты. Вот так я осталась заперта без какого-либо лечения на выходные в отделении с людьми, диагноз которых уже был подтвержден.

Девушка рассказала, что начиная с понедельника ей начали давать «Ингавирин», делать УФО зева и ротовой полости и ингаляцию. Со слов пациентки, процедуры занимали от силы минут 15 все вместе и проходили один раз в день.

- Также мне дали раствор хлоргексидина с пометкой полоскать горло до шести раз в день. С самого начала мне было непонятно, зачем я нахожусь в этом заведении, ведь мазок у меня отрицательный, лечения никакого я не получала. Просто лежу в больнице, сплю, ем, дышу одним воздухом с болеющими коронавирусом. На мои вопросы мой врач ответил, что так как мазок отрицательный, он не хочет назначать сильную терапию, поэтому лечит только пневмонию. Напомню, мое лечение состояло из противовирусных, УФО, полоскания горла и ингаляции.

Чуть позже девушка обнаружила, что пациенты находятся в отделении нейрохирургии и их лечением занимаются вовсе не инфекционисты:

- Лечат нас нейрохирурги, сейчас интернет предоставляет всю информацию и в полной мере. Как врач со специальностью, которая никак не связана с вирусологией, может лечить коронавирусную инфекцию? До этого момента я полагала, что этим должны заниматься инфекционисты.

Второй мазок Ирины на коронавирус, который сделали уже в больнице, пришел отрицательным. Девушка вздохнула с облегчением, но, как рассказала Ирина, ее врач объяснил, что для выписки таких мазков необходимо два и добавил к лечению капли «Гриппферон». А спустя еще десять дней пребывания в больнице, 19 августа, анализ Ирины на коронавирус дал положительный результат:

- Кроме нашей палаты на нашем этаже еще 15 палат, вместимостью по три человека. Туалет и душ на все отделение, которые моют спустя рукава и не проветривают. Масок нет, дают одну маску на время всего пребывания в больнице. Клиническая картина во всех красках, и как вы думаете, какой же мазок был спустя 10 дней пребывания в отделении полном людей, у которых мазки положительные? Все верно. Он пришел положительный. На мои просьбы объяснить, как такое могло произойти, врач сказал, что маловероятно, что я могла заразиться в больнице, что вирус просто все это время мог находиться чуть ниже того места, откуда брали мазок.

Почти две недели Ирина находится в больнице и только один день из них она больна коронавирусом. Девушка рассказала, что ее «лечение» не поменялось даже после этого.

- Сейчас, сидя на кровати, на дырявом постельном белье, в холодной палате, в одном халатике, который выдали при моем поступлении, я поняла, какую ошибку совершила, когда послушно переоделась и последовала за самим посланником ада, который привел меня в место, откуда не выбраться. Мне непонятно до сих пор почему врачи такие безучастные, не обладают чувством такта, сообщая тебе о том, что тебе придется находиться здесь по-хорошему еще две недели; причем, большая доля вероятности, в том, что ты сейчас находишься в этом месте по его вине, из-за его халатности и попустительства. За то, что ты ходишь и заражаешь других «короной», предусмотрена административная ответственность. А существует ли ответственность за понимание всей ситуации и тихое наблюдение со стороны за тем, как здоровый человек превращается в больного?

Девушка надеется, что ее рассказ поможет людям понять, как важно не допустить заражения, как важно знать свои права:

- Как видите, вопросов больше, чем ответов. Я очень прошу вас не совершать моих ошибок и не допускать заражения вообще. Прошу принимать все необходимые для этого меры, так как заболев, с большей долей вероятности, столкнетесь с тем же, с чем пришлось столкнуться мне. Пора признать уже тот факт, что наши больницы не лечат, а калечат. Всем нам говорят, что Россия, а точнее, в данном случае, Республика Коми борется с коронавирусом, что врачи используют самые сильные и надежные препараты для того, чтобы излечить больных. Мне представился «счастливый» случай проверить всю эту систему на себе, и поэтому считаю необходимым донести это до людей.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»