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Медики рассказали, как отличить коронавирус от ОРВИ и гриппа

Медики рассказали, как отличить коронавирус от ОРВИ и гриппа

20 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
При легкой форме COVID-19 происходят потеря обоняния и вкуса, появляется апатия

Течение коронавирусной инфекции отличается от гриппа и ОРВИ симптомами и продолжительностью заболевания. Способы отличить одну болезнь от другой назвала врач-терапевт высшей категории, главный врач одной из московских клиник Татьяна Романенко, пишет Lenta.ru.

По ее словам, COVID-19, ОРВИ и сезонный грипп на начальном этапе проявляют себя примерно одинаково: легкая слабость, недомогание, невысокая температура. В последующие дни начинаются различия. Так, простуда и респираторные вирусные инфекции обычно сопровождаются небольшим повышением температуры, насморком, першением в горле, миалгией, иногда возникают диарея и другие нарушения стула.

При легкой форме COVID-19 происходят потеря обоняния и вкуса, появляется апатия. При тяжелой температура повышается до 38,5-39 градусов, сопровождается кашлем, одышкой, ощущением нехватки воздуха. В таком случае рекомендуется госпитализация.

Грипп отличается от коронавирусной инфекции головными болями и ломотой во всем теле. Болезнь начинается резко с высокой температуры, мигрени, болях в мышцах и суставах. Кашель может отсутствовать.

Длительность течения болезней также различается. У ОРВИ она составляет в среднем три-семь дней, при коронавирусе — две-три недели, при гриппе облегчение симптомов наступает через два-пять дней. Ранее американские ученые выяснили порядок появления симптомов при COVID-19. Сначала начинается лихорадка и кашель, позже к ним присоединяются тошнота или рвота и диарея.

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