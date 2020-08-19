Диетологи рассказали, чем опасны яблоки

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала категорию людей, которой противопоказаны яблоки. Ее слова приводит «Вечерняя Москва», пишет lenta.ru.

Соломатина предупредила, что яблоки представляют некоторую опасность для людей, страдающих проблемами с пищеварительным трактом. Эти фрукты не стоит есть тем, кто болеет гастритом или язвой и имеет повышенную кислотность желудка. Кроме того, кислые сорта яблок — антоновка, анис, бессемянка — способны утончить зубную эмаль. После употребления яблок диетолог советует прополоскать рот или почистить зубы.

Диабетикам не следует увлекаться сладкими сортами яблок, такими как медуница, белый налив или золотая китайка. Их плоды богаты сахаром и повышают уровень глюкозы. Людям с лишним весом сладкие фрукты также противопоказаны.

В целом яблоки полезны для человеческого организма, отмечает Соломатина. Эти фрукты содержат пектины, макро- и микроэлементы, витамин С, антиоксиданты, кверцетин, а также много калия, влияющего на водный и кислотно-щелочной баланс в организме. Яблоки улучшают пищеварение, подчеркивает врач.

Роспотребнадзор предупредил, что яблочная монодиета опасна для организма. В этих фруктах много клетчатки, из-за переизбытка которой обостряются колиты, язва и гастрит. В ведомстве дали советы по выбору и употреблению яблок. По словам специалистов Роспотребнадзора, при покупке следует обращать внимание на внешний вид фруктов: они должны быть гладкими и без пятен, свидетельствующих о гниении плода.

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