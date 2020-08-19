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ПФР пообещал выплатить родителям 1895 рублей до конца августа

ПФР пообещал выплатить родителям 1895 рублей до конца августа

19 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: topobrazovanie.ru
Родители также могут получать выплаты на детей, которые находятся в академическом отпуске

Российские семьи, в которых воспитываются студенты, находящиеся на иждивении, до 31 августа получат выплату от государства в размере 1895 рублей.  Об этом сообщает discover24.ru.

Пособие будет отправлено на банковские карты получателей в автоматическом режиме. Об этих выплатах рассказали представители Пенсионного фонда. Кроме того, они разъяснили порядок получения денег. Так, если студенту еще не исполнилось 18 лет, то деньги на карту одного из родителей перечисляются без каких-либо дополнительных подтверждений.

В противном случае потребуется представить справку о том, что ребенок учится на очном отделении высшего учебного заведения. В связи с пандемией ПФР не требует подобных справок в течение всего летнего периода. Помимо всего прочего, родители могут получать выплаты на детей, которые находятся в академическом отпуске.

Однако следует помнить о том, что если студент будет отчислен из учебного заведения, переведется на заочную либо дистанционную форму обучения или пойдет служить в ВС РФ, то выплата пособия автоматически прекратится.

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